Свыше 160 тысяч жителей Жетысу приняли участие в акции "Таза Қазақстан"

Республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан" активно продолжается в области Жетысу и получает серьезную поддержку со стороны населения. На сегодняшний день в общенациональном экомероприятии приняли участие более 160 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области.

Так, к примеру, по данным областного управления общественного развития, молодежью области был начат экологический квест "Жинаquest" в рамках республиканской экоакции "Таза Қазақстан" и марафона "Добрых дел". В мероприятии, целью которого является привитие молодежи понимания важности поддержания чистоты окружающей среды, природы и способствование участию в общественных работах и социальной жизни, принимают участие 100 человек из числа активной молодежи, эковолонтеров, жителей и гостей города в возрасте от 16 до 35 лет. Игра, проводимая в 5 локациях, не только помогает очистить территорию города Талдыкорган от мусора, но и способствует развитию ловкости, смекалки, энергичности. Участники очищают обозначенные места от мусора, преодолевают различные препятствия, отвечая на познавательные вопросы. К слову, вопросы викторины посвящены истории области Жетысу, важным природным и сакральным местам. Команды, признанные лучшими, будут награждены специальными ценными призами.

"Проведение мероприятий по очистке города в новом формате, а не в виде привычного всем субботника, несомненно, привлечет интерес молодежи, в том числе к вопросам защиты природы. Уверен, что этим мы сможем сформировать экологическую культуру среди представителей нового поколения", – выразил свое мнение директор КГУ "Жетісу жастары", депутат областного маслихата Еркебулан Акболатов.

Кроме того, в регионе завершается конкурс "Чистый двор" и "Чистая улица" в Коксуском районе. Конкурс, объявленный в рамках республиканской акции, был организован во всех 10 сельских округах данного района. По итогам конкурса будет организован масштабный районный субботник, в конце которого будут определены самые чистые улицы и чистые дворы. На заборах самых чистых дворах вывесят специальные таблички, а жителей двора наградят ценными подарками.

Председатель Совета ветеранов Коксуского района Сайлаубай Базилов отметил: "Масштабная акция чистоты, проводимая на уровне страны, является важнейшей декадой. Не только молодежь, но и старшее поколение принимают активное участие, будучи примером во всем. Благодаря это общей работе, проводимой с начала весны, наш родной аул восстановился и приобрел новый облик. Начало всего благого – в чистоте. Я хочу, чтобы каждый казахстанец понимал это".

Кроме того, на берегу реки Аксу и озера Жаланашколь проводится уборка с участием 100 человек.

Кулдария Бектемисова, председатель общественного объединения "Алаколь Экосистема" отметила: "Доброе дело принесет плоды только в том случае, если каждый начнет с себя. Защита природы – священный долг всего народа, в том числе каждого гражданина, любящего свою Родину. Природа-мать привнесла столько красоты в наш регион. Именно такие акции нам нужны, чтобы сохранить эти места и передать их будущему поколению".

Стоит отметить, что в рамках акции "Таза Қазақстан" в области Жетысу задействовано 1183 единицы техники, в результате чего вывезено 6337 тонн мусора, очищено 2226 км арычной сети. Кроме того, проведен текущий ремонт 25 826 м2 автомобильных дорог. На территории области за время акции посажено 29 514 саженцев. Данная работа охватит всю территорию области и будут продолжаться до конца года.

К слову, с начала республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" активность проявляют и спортсмены, в том числе размещая мотивационные видеоролики, призывающих жителей региона к чистоте.