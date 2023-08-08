Свыше 15 тысяч умерших граждан числятся в очередях на жильё

Заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бауыржан Кабдол сообщил, что на сегодняшний день в очередях нуждающихся в жилье состоят 646 819 казахстанских граждан, передаёт BaigeNews.kz.

В последние годы очередь очень активно растет. Так, за последние 10 лет очередь увеличилась в шесть раз.

"Вместе с тем, от граждан продолжают поступать многочисленные жалобы о том, что в очереди состоят люди, имеющие собственное жилье. В этой связи МИИР РК совместно с МЦРИАП был проведен анализ действующих списков очередников на предмет соответстия требованиям закона, который выявил следующие несоответствия: 96,1 тысячи очередников имели собственное жилье в последние 5 лет, 533 очередника не имеют гражданства РК, у 91,4 тысяч очередников место регистрации не совпадает с регионом, где они состоят в очереди, 29 тысяч не имеют регистрации, 15,6 тысячи числятся умершими", - сообщил зампредседателя КДСЖКХ.

Таким образом, около 232 тысяч очередников потенциально не соответствуют требованиям законодательства и, по предварительным данным, подлежат снятию с очереди.