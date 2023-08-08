Свыше 15 тысяч умерших граждан числятся в очередях на жильё
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Заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бауыржан Кабдол сообщил, что на сегодняшний день в очередях нуждающихся в жилье состоят 646 819 казахстанских граждан, передаёт BaigeNews.kz.
В последние годы очередь очень активно растет. Так, за последние 10 лет очередь увеличилась в шесть раз.
"Вместе с тем, от граждан продолжают поступать многочисленные жалобы о том, что в очереди состоят люди, имеющие собственное жилье. В этой связи МИИР РК совместно с МЦРИАП был проведен анализ действующих списков очередников на предмет соответстия требованиям закона, который выявил следующие несоответствия: 96,1 тысячи очередников имели собственное жилье в последние 5 лет, 533 очередника не имеют гражданства РК, у 91,4 тысяч очередников место регистрации не совпадает с регионом, где они состоят в очереди, 29 тысяч не имеют регистрации, 15,6 тысячи числятся умершими", - сообщил зампредседателя КДСЖКХ.
Таким образом, около 232 тысяч очередников потенциально не соответствуют требованиям законодательства и, по предварительным данным, подлежат снятию с очереди.
"Инвентаризация позволит ускорить процесс движения очереди и защитить действительно нуждающихся очередников от любых злоупотреблений их законными правами", - сказал Бауыржан Кабдол.
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