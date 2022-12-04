Свыше 13 тысяч казахстанцев уволены из-за завершения проекта на ТШО

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В связи с завершением строительных работ в проекте будущего расширения ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) уволено 13 695 казахстанцев, из них 5 619 атырауцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Атырауской области.

Всего в 2022 году из проекта будут уволены 27 тысяч казахстанских граждан, из них 7 100 переведены на другие проекты ТШО.

"Из 5 619 освобождённых от проекта 4 467 человек охвачены мерами социальной поддержки. Из них 1168 человек трудоустроены на постоянную работу, 748 человек самостоятельно. 97 человек охвачены обучением, три получили государственные гранты. Также выплачиваются социальные выплаты в связи с потерей работы, пять плательщиков единого совокупного платежа и 2 442 человека. Меры занятости в Индерском и Курмангазинском районах очень низкие. На сегодняшний день мерами социальной поддержки трудоустроено 1 109 человек", - сказал руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов на совещании по вопросу трудоустройства высвобожденных сотрудников ТШО.

Аким области Серик Шапкенов раскритиковал работу руководителей управлений, которые не смогли координировать работу через электронную биржу труда в рамках национальных проектов enbek.kz.

Глава региона поручил руководителям управлений следить за тем, чтобы подрядные организации выплачивали 10% пенсионных взносов сотрудникам, работающим в рамках национальных проектов, и принять меры по трудоустройству до 10 декабря.