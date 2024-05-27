Названы страны, из которых в Казахстан больше всего едут трудовые мигранты

По состоянию на 1 мая 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 733 иностранных гражданина, передаёт BaigeNews со ссылкой на Минтруда и соцзащиты нашей страны.

"Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 564 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 599 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5 592 и 549 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 639 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2 790 человек", - говорится в сообщении.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 762 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 455,5 тыс. граждан Казахстана, что составляет 99 % от общей численности работников.

"По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 4 222 чел. (30,7%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 686 чел. (12,2%), административное и вспомогательное обслуживание – 1 652 чел. (12%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 276 чел. (9,2%), обрабатывающей промышленности – 1 300 чел. (9,4%), профессиональной, научной и технической деятельности – 806 чел. (5,8%)", - добавили в Минтруда.

К слову, основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 4 059 чел. (29,5%), Узбекистан – 1 815 чел. (13,2%), Индия – 1 192 чел. (8,6%), Турция – 1 068 чел. (7,7%).

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.