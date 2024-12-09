  • 9 Декабря, 12:07
  • BAIGENEWS

Свыше 13 млрд тенге вернули жертвам финпирамид в Казахстане

В текущем году в интернете выявили более 40 финансовых пирамид.

Сегодня, 10:52
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52
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Фото: BaigeNews.kz

В Казахстане с начала года завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. На сегодяншний день возмещено более 13 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.

В этом году в интернет пространстве было выявлено 47 финпирамид.

"По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков. В текущем году в результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид", - проинформировали в АФМ.

В ведомстве назвали основные признаки, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств:

  • обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
  • обязательное привлечение новых клиентов;
  • активная реклама в интернете;
  • компания не имеет регистрациии в РК или зарегистрирована недавно;
  • нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон);
  • вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков.

Ранее в АФМ был запущен Telegram-бот "Baiqa, piramida!", позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.  

"Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания", - отмечено в обращении агентства к населению.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанцы отдали финпрамиде миллиард тенге.

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