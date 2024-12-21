Несмотря на обильный снегопад, коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме. Уборка снега ведется бесперебойно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

За день 21 декабря коммунальные службы вывезли из столицы более 34 тысяч кубометров снега 2 833 рейсами.

В ночную смену с 21 на 22 декабря в снегоуборочных работах задействованы 343 дорожных рабочих и 1 264 единицы спецтехники.

Всего же с начала зимнего периода на полигоны из города 102 654 рейсами вывезли почти 1,3 млн кубометров снега.

"По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д. В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах", — пояснили в акимате.

В столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.