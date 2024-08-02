Свыше 110 тысяч железнодорожников Казахстана отмечают свой профессиональный праздник

Ежегодно в первое воскресенье августа работники самой многочисленной компании страны "Қазақстан темір жолы" отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня здесь работает более 110 тысяч человек.

По традиции накануне коллектив железнодорожников подводит итоги своей работы и отмечает главные достижения.

За последние три года компания в своей производственной и финансовой деятельности достигла максимальных исторических значений:

​ - эксплуатационный грузооборот: 270 миллиардов тонн-километров;

​ - транзит: 27,4 миллиона тонн;

​ - объем перевозок с КНР: 28 миллионов тонн;

​ - закуплено 255 локомотивов, в течение 4 лет будет приобретено порядка 500 единиц;

- приобретено 150 пассажирских вагонов, до 2030 года будет поставлено около 700 вагонов;

- в 2 раза увеличен ежегодный объем ремонта железнодорожного полотна (1400 км).

- выручка компании выросла с 1,3 трлн тенге в 2021 году до почти 2 трлн тенге в 2023 году;

- прибыль за 2023 год составила 134 млрд тенге, что в 4 раза больше 2022 года, это наилучший показатель Компании за последние 10 лет;

​​ - заработная плата сотрудников компании увеличилась более чем в 2 раза к уровню 2020 года.

Успешно выполняются задачи руководства страны по увеличению транспортно-транзитного потенциала страны:

- реализуются крупные инфраструктурные проекты по строительству железнодорожных линий Достык – Мойынты, Дарбаза– Мактаарал, Бахты – Аягоз, Жетыген – Казыбек бек. Движение по второму пути Достык – Мойынты планируется открыть до конца 2024 года;

- построен грузовой терминал Казахстана в китайском сухом порту Сиань, с использованием терминала организован ускоренный контейнерный сервис в направлении Центральной Азии, России, Закавказья и Европы;

- строится новый транспортно-логистический центр CRK Terminal на станции Селятино (Московская область, РФ);

- совместно с крупнейшими мировыми компаниями (Huawei, Wabtec, PSA) реализуются цифровые проекты, направленные на повышение эффективности работы железнодорожного транспорта.

За счет присутствия Казахстана в точках зарождения и потребления глобальных грузопотоков, взаимодействия с ж/д администрациями и крупными зарубежными компаниями, внедрения современных цифровых решений расширяется география перевозок, открываются новые маршруты и улучшаются логистические цепочки. Это способствует росту экономики и укреплению позиций Казахстана как транспортно-логистического хаба между Европой и Азией.

Фото: АО КТЖ.