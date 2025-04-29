В Каратальском районе прокуроры привлекли к ответственности руководителя районного отдела ЖКХ, который проигнорировал результаты законного тендера на строительство водопроводных сетей - на сумму более 100 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснилось, чиновник без каких-либо оснований отказался заключить договор с победителем конкурса и провёл повторные закупки, по результатам которых контракт достался другому участнику. Нарушения обернулись административным штрафом в размере 130 МРП - это более 500 тысяч тенге. Основание - части 3 и 10-2 статьи 207 КоАП РК.

Прокуроры также установили ещё один вопиющий случай: отдел ЖКХ того же района принял поставку товаров, не соответствующих техническим требованиям контракта. Несмотря на явные нарушения, претензий к подрядчику никто не предъявил.

По итогам прокурорской проверки дисциплинарные взыскания получили члены конкурсной комиссии, включая двух руководителей и четырёх специалистов. Им объявлено о неполном служебном соответствии - основание: действия, дискредитирующие госслужбу.

Ранее мы сообщали, что фиктивные счета-фактуры обернулись штрафом на 85 млн тенге.