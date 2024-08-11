Свыше 100 миллионов тенге вывели у 80 человек интернет-мошенники
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Сотрудники киберполиции ДП области Жетісу, совместно с карагандинскими и североказахстанскими коллегами, выявили преступные группы, с помощью которых интернет-мошенники выводили деньги потерпевших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты 35 сотовых телефонов, 135 сим-карт, 2 пневматических пистолета и 3 дорогостоящих автомобиля.
Изъятые мобильные устройства содержат банковские приложения, с помощью которых злоумышленники обналичивали денежные средства граждан, ставших жертвой интернет-мошенничеств.
"На сегодняшний день выявлено 80 потерпевших, ущерб составляет свыше 100 миллиона тенге. Анализ изъятых мобильных устройств продолжается, и указанная цифра не является окончательной — количество потерпевших и сумма причиненного ущерба могут значительно возрасти", – рассказал заместитель начальника ДП Ельдар Абдикенов.
Полицейские призывают казахстанцев быть бдительными и не сообщать свои персональные данные третьим лицам, не устанавливать приложения на чужие телефоны. Также важно проявлять осторожность при совершении финансовых операций в интернете.