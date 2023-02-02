Свыше 1 тысячи таблеток трамадола изъяли полицейские в Туркестанской области

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Свыше 1 тысячи таблеток трамадола изъяли у сельчанина в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области установили мужчину, распространяющего лекарственный препарат трамадол на территории Келесского района", - говорится в сообщении.

При проверке полицейские обнаружили у местного жителя 26 пластин препарата трамадола по десять таблеток в каждой. Мужчина сообщил, что сильнодействующее лекарство приобрел у жителя Сарыагашского района.

В результате дальнейших розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого, продавшего 40 упаковок трамадола. Также полицейские обнаружили в кармане у сельчанина три пластины препарата. Общее количество трамадола составило более 100 пластин или свыше 1000 таблеток.

Собранные материалы по ст. 426 КОАП РК “Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий” будут переданы в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Туркестанской области для принятия соответствующего решения.