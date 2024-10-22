Свыше 1 тонны наркотиков стоимостью более 7 миллиардов тенге изъято в Казахстане

С начала 2024 год из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотических веществ, включая 774 кг героина, 155 кг марихуаны, 37 кг гашиша и гашишного масла, 34 кг мака, а также 1 кг синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Генеральной прокуратуры РК.

Отмечается, что стоимость изъятых веществ на "чёрном рынке" оценивается более чем в 7 миллиардов тенге.

"Так, удалось предотвратить ввоз крупной партии героина из Ирана, который преступная группа пыталась замаскировать под обычные бытовые товары. Наряду с этим было перехвачено более 50 почтовых посылок с наркотиками, направленных из Европы, США и Таиланда", - уточняют сотрудники Генпрокуратуры.

Кроме того, Агентством по финансовому мониторингу ликвидирован системный канал контрабанды наркотических средств в виде почтовых посылок из США. В результате десять подозреваемых помещены в ИВС, изъято 15 килограммов экстракта каннабиса и 8 килограммов марихуаны.

К тюремным срокам приговорены 21 осужденный, среди которых есть и иностранные граждане.