Свыше 1 тонны наркотиков стоимостью более 7 миллиардов тенге изъято в Казахстане
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С начала 2024 год из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотических веществ, включая 774 кг героина, 155 кг марихуаны, 37 кг гашиша и гашишного масла, 34 кг мака, а также 1 кг синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Генеральной прокуратуры РК.
Отмечается, что стоимость изъятых веществ на "чёрном рынке" оценивается более чем в 7 миллиардов тенге.
"Так, удалось предотвратить ввоз крупной партии героина из Ирана, который преступная группа пыталась замаскировать под обычные бытовые товары. Наряду с этим было перехвачено более 50 почтовых посылок с наркотиками, направленных из Европы, США и Таиланда", - уточняют сотрудники Генпрокуратуры.
Кроме того, Агентством по финансовому мониторингу ликвидирован системный канал контрабанды наркотических средств в виде почтовых посылок из США. В результате десять подозреваемых помещены в ИВС, изъято 15 килограммов экстракта каннабиса и 8 килограммов марихуаны.
К тюремным срокам приговорены 21 осужденный, среди которых есть и иностранные граждане.
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