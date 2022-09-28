"Свёл GGG на нет". WBC признал превосходство "Канело" над Головкиным

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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал победу мексиканца Сауля "Канело" Альвареса над Геннадием Головкиным в их третьем противостоянии, которое прошло утром 18 сентября в Лас-Вегасе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Сауль "Канело" Альварес выиграл третий бой у Геннадия Головкина чётким единогласным решением судей, и в целом он полностью доминировал над казахстанцем. GGG на самом деле сделал очень мало в первых семи или восьми раундах. "Канело" полностью доминировал над ним и с легкостью выиграл все эти раунды. Альварес сделал то, что было необходимо для победы, точно так же, как Том Брэди не пошёл на ненужный риск, потому что эта стратегия сработала и свела GGG на нет. Как бы то ни было, это был гораздо более технический и тактический поединок, чем два предыдущих", — цитирует Сулеймана Boxingscene.com.

Напомним, что в первом бою Головкина и Альвареса в 2017 году была зафиксирована ничья, а в повторной встрече спустя год судьи признали лучшим "Канело".