В Египте усилились проверки в отношении иностранных граждан. В соцсетях появилось видео, на котором правоохранители устраивают облаву на иностранцев в Каире — среди задержанных есть граждане России, Казахстана и Узбекистана, в том числе студенты, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", задержания происходят прямо на улицах и у учебных заведений. По словам очевидцев, иностранцев забирают из домов, несмотря на наличие всех необходимых документов. Родственники некоторых задержанных уже несколько недель не могут получить от них вестей.

Один из депортированных студентов рассказал:

"Меня задержали по дороге на молитву, хотя я показал студенческое удостоверение. Все равно отвезли. Еды и воды не давали, спали на плитке. В туалет не пускали. Чтобы мы не молились, нас связывали наручниками по трое и требовали деньги".

Также сообщается, что у задержанных отбирают личные вещи, которые не возвращают.

В посольстве Узбекистана в Египте подтвердили, что местные власти проводят "активную проверку законности пребывания иностранных граждан", в том числе студентов. По данным на 13 мая, было задержано пятеро граждан Узбекистана. Посольство рекомендовало своим гражданам постоянно иметь при себе документы.

В МИД Казахстана, в свою очередь, заявили:

"Обращений от граждан Казахстана не поступало. Вместе с тем посольством проведена профилактическая беседа со студентами о необходимости соблюдения миграционного законодательства Египта".

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