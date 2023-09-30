Связью обеспечены, а интернетом нет: почему казахстанцы должны смириться с неудобствами?

Известный юрист Жанна Уразбахова недавно вспомнила, как несколько лет назад летела внутренним рейсом по Казахстану – и могла пользоваться мобильным интернетом прямо в самолете. Сейчас же она не всегда может пользоваться мобильной связью даже у себя в доме в Алматы.

С похожей ситуацией столкнулись многие казахстанцы – если раньше мобильная сеть ловила даже далеко за городом, на трассах, в горах, сейчас проблемы с доступом к связи возникают даже в центре крупных городов, несмотря на густо установленные вышки. Причем это проблема не отдельного оператора, а их всех. Только недавно в Сети широко разошлась история сельских учителей из Туркестанской области, вынужденных ходить за интернетом на пастбище, буквально за 10 километров.

Почему казахстанцы испытывают такие недобства с интернетом выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Более того, цены на тарифы поднимаются регулярно и сразу довольно ощутимо. Например, этим летом стоимость на услуги интернета увеличили все операторы связи, в том числе "Казахтелеком". Если на каком-либо тарифе не выросла цена, значит на нем сократилось количество доступных гигабайтов, минут или других возможностей. Например, Beeline убрал из популярных тарифов безлимитный трафик на социальные сети и мессенджеры. и все это при действующих правилах оказания услуг связи, в которые 17 апреля 2023 года внесли пункт, согласно которому мобильный оператор может менять только стоимость тарифа, а не его наполнение. То есть нельзя сокращать количество предоставляемых гигабайтов, минут, SMS или любые другие опции, которые были указаны в плане при подключении абонентом.

Более раннее повышение - в декабре 2022 года, привело к затяжным судам департамента торговли и защиты прав потребителей Атырауской области с компанией Kcell. Иск подан от неопределенного круга лиц, под которыми подразумеваются все абоненты компании, которых коснулся рост цен. Истец требует, чтобы суд признал одностороннее повышение тарифов незаконным и отменил его, а также настаивает на возврате переплаченных денег. В числе аргументов департамента – ухудшение качества связи. Однако пока что, из-за бюрократических проволочек решения по этому делу нет.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в данном случае поддерживает бизнес и отстраняется от влияния на тарифы, оправдываясь различными законодательными нормами. Глава ведомства Багдат Мусин даже заявил, что в скорость интернет-соединения выше, чем в Токио, чем вызвал бурную реакцию казахстанцев. Подавляющее большинство высмеяло чиновника за это сравнение, потому что на практике названных им скоростей не видит. Кроме того, министр регулярно вынужден приносить извинения за крупные сбои в работе мобильной связи.

Операторы не молчат и пытаются уговорить пользователей своих услуг смириться с ситуацией. В числе причин для роста цен представители компаний называют следующие факторы: инфляция, подорожание нужного оборудования и запчастей, рост числа абонентов и нагрузки на базовые станции, рост числа сотрудников компаний (например, Beeline рассказал, что команда технической дирекции увеличилась на 213 человек за 5 лет).

"Мы думаем не только о повышении тарифа", - говорится в обращении к абонентам на сайте того же Beeline.

О чем еще? Например, о том, что "необходимо покрыть очень большую площадь, ведь мы девятая по величине страна в мире". Однако на карте покрытия Beeline в Казахстане можно увидеть, что связью охвачены только достаточно крупные населенные пункты и основные автодороги. При путешествии на поезде большую часть времени пассажиры проводят без связи.

У Tele2 и Kcell охват еще меньше.

Если же сравнить тарифы у одного оператора, можно увидеть интересную закономерность.

В Казахстане 25 гигабайт интернета и 210 минут на звонки абонентам других операторов будут стоить 4990 тенге. Дополнительно в этом тарифе есть возможность неограниченных разговоров с абонентами Beeline и опция на выбор – фильмы, музыка или повышенный кэшбек.

В России 20 гигабайт и 400 минут обойдутся в 750 рублей, то есть примерно 3 750 тенге. Дополнительно абонент получает льготные цены на звонки в страны СНГ и в Китай, а также безлимит на мессенджеры и кино.

В Узбекистане по тарифу с 22 гигабайтами трафика, ночным бонусом еще на 44 гигабайта, 1000 SMS, безлимитом на кино абонент заплатит 55 тысяч сумов – около 2 200 тенге.

Тариф, на котором есть 35 гигабайт и 310 минут звонков, обойдется отечественному абоненту в 5 990 тенге. За эти деньги он также может выбрать одну из указанных выше опций.

У россиян в пакет с 35 гигабайтами интернета входят 700 минут на звонки, неограниченный трафик на мессенджеры, кино и соцсеть ВКонтакте, а также возможность 3 месяца слушать музыку в популярном приложении бесплатно. Все это стоит 850 рублей в месяц – в пересчете на тенге примерно 4250.

У узбеков к 35 гигабайтам прилагаются еще 35 гигабайтов ночного трафика, 70 гигабайт на популярные мессенджеры и YouTube, безлимит на кино. И вес это за 70 тысяч сумов в месяц – около 2 750 тенге.

У кыргызов за 850 сомов – примерно 4650 тенге – можно получить безлимит на интернет, звонки и SMS внутри сети, а также 100 минут вне сети плюс две дополнительные опции на выбор. Тариф с 40 гигабайтами в Кыргызстане стоит 540 сомов – около 3 тысяч тенге, тариф с 50 гигабайтами – 740, то есть примерно 4 тысячи тенге. К интернет-трафику, конечно, прилагаются дополнительные возможности, некоторые из которых пользователь выбирает сам.

Можно сравнить и степень покрытия территории страны. Отметим, что Россия занимает первое место в мире по размеру территории, Узбекистан – 56-е, Кыргызстан – 85-е.

Как легко увидеть, в России базовых станций намного больше. В Узбекистане и Кыргызстане сеть также охватывает небольшое количество мест. У других операторов ситуация обстоит примерно так же.

Какие еще факторы стоит учесть?

Плотность населения: Казахстан - 7,25 чел/км², Россия - 8,55 чел/км², Узбекистан - 80,2 чел/км², Кыргызстан – 35,2 чел/км².

Уровень инфляции в этом году: Казахстан – 14,6 %, Россия – 5,5 %, Узбекистан – 8,94 %, Кыргызстан – 12 %.

Место во всемирном рейтинге по ВВП, который составлен Всемирным банком и Международным валютным фондом: Казахстан – 43, Россия – 5, Узбекистан – 58, Кыргызстан – 126.

Валюты всех четырех стран слабеют примерно одинаково, так как тенге, сомы и сумы сильно зависят от рубля.

К тому же Российская Федерация находится под санкциями, которые, в том числе затронули поставки иностранного оборудования, запчастей, программного обеспечения, а также сопутствующие услуги, например консультации и ремонт.

Доступное оборудование от стран, не присоединившихся к санкциям, например Китая, или работает по другим стандартам и несовместимо с имеющейся в РФ системой, или продается по повышенным ценам.

Количество абонентов сокращается - по разным оценкам после начала войны в Украине из России уехало от 800 тысяч до миллиона человек, которые, в числе прочего активно пользовались российской связью.

Количество жалоб на качество связи при этом несравнимо меньше, а таких глобальных сбоев, как 13 сентября у казахстанского Tele2, и вовсе не бывает, даже в масштабах одного региона, не говоря обо всей стране.

Таким образом, несмотря на участие в войне и сложную экономическую ситуацию, Россия может позволить себе намного более дешевую и качественную связь, чем Казахстан.

Более того, если раньше Казахстан входил в первую десятку стран с самым дешевым интернетом, теперь мы даже не в тридцатке. Согласно данным Cable.co.uk, РК с ценой 41 цент за гигабайт находится на 35 строке этого списка. То есть мы платим за интернет больше, чем жители Италии, Сан-Марино, Франции, Черногории и Польши.

Всего строкой ниже Казахстана находится Монако, одна из самых дорогих для жизни стран мира, с 42 центами за гигабайт интернет-трафика.

Зато кыргызы теперь на восьмом месте с 17 центами за гигабайт. Россияне платят в среднем 25 центов, что обеспечило им 15 место, Узбекистан – на 22 строке с 30 центами.

Привлекает внимание еще один момент – на страницах казахстанских отделений Beeline и Tele2 в Instagram отключены комментарии. У Kcell они открыты – и практически каждое сообщение содержит в себе недовольство.

Анализируя цифры, можно признать, что сотовые операторы трех наших соседей действительно думают не только о прибыли, они уделяют внимание качеству и наполнению услуг, которые предоставляют своим клиентам. О казахстанских операторах этого сказать пока не получается.