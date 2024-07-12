Связист упал с высокой трубы в Акмолинской области

Несчастный случай произошёл на территории центральной котельной в посёлке Акмол Целиноградского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

"При проведении ремонтных работ на трубе центральной котельной, где на высоте 32 метра расположена антенна мобильной связи, сорвался сотрудник сотовой компании. Работник упал на строительную площадку, расположенную тремя метрами ниже", - сообщили в ведомстве.

Пострадавший получил открытый перелом ноги.

Силами ДЧС проведены аварийно-спасательные работы, пострадавшего с помощью автокрана спустили на землю и передали бригаде скорой медицинской помощи.