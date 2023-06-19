Связал руки скотчем и угрожал ножом: ухажёр с сайта знакомств ограбил женщину в Уральске

Фото: polisia.kz

Мужчина с сайта знакомств на первом же свидании ограбил жительницу Уральска и нанёс ей телесные повреждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 15 июня около часу ночи.

28-летний мужчина пригласил 29-летнюю женщину встретиться, а затем стал угрожать ей ножом, связал руки скотчем и забрал 100 тысяч тенге и телефон.

Сотрудники криминальной полиции разыскали ухажёра. Мужчина взят под стражу.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК РК - “Разбой”.