Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Этот знаменательный юбилей каждый казахстанец празднует с особым чувством огромной благодарности перед поколением Победителей. Кровопролитная война с фашизмом оставила неизгладимый след в истории нашего народа. Наши доблестные воины проявили исключительную отвагу и мужество, отстаивая идеалы свободы и справедливости. Сотни тысяч из них погибли в жестоких сражениях. Ценою неимоверных усилий и тяжких лишений казахстанцы приближали Победу и в тылу. Дни и ночи они работали на полях, на заводах и фабриках, обеспечивая нужды фронта.Мы бережно храним память о боевых и трудовых подвигах наших соотечественников. Свято чтим имена героев, показавших подлинный пример самоотверженности и мужества, окружаем заботой и поддержкой ветеранов", - сказал Президент.

Он отметил, что в Казахстане в честь юбилея Победы реализуется обширный план мероприятий. Принято решение назвать именами героев около 500 улиц по всей стране. Состоялся масштабный военный парад.