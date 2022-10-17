"Свой человек": Жители села Акжар рассказали, как изменился аул после назначения акима-женщины

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На сегодняшний день в Кызылординской области расположены более 140 сельских округов. Тремя из них руководят акимы-женщины. Аким аула Акжар Кармакшинского района Нуржамал Турсынбаева за короткое время смогла найти общий язык с сельчанами и способствовала решению ряда социальных проблем. Она — в прошлом журналист, сегодня — государственный служащий с креативными идеями. Корреспондент BaigeNews.kz узнала, как жители аула оценивают труд и старание чиновника.

Село Акжар Кармакшинского района расположено вдоль трассы "Западная Европа — Западный Китай". Сейчас здесь живут более двух тысяч людей. В ауле есть школа, медицинская амбулатория, детский сад и новый клуб. Для Нуржамал Турсынбаевой Акжар вовсе не чужой, она хорошо знает каждую семью в селе, может подробно рассказать о каждом жителе аула.

"Много лет назад я стала невесткой в этом ауле. Мои дети родились и выросли здесь. Позже мы с семьёй переехали в город, с того времени прошло уже 20 лет. Однако Акжар по-прежнему остался для меня родным и тёплым местом. По воле судьбы мне посчастливилось служить народу. Сейчас я чувствую себя, так будто нахожусь у себя дома", — признается Нуржамал Бектаевна.

Нуржамал Турсынбаева по профессии журналист, в разные годы работала в изданиях "Қармақшы таңы" и "Ленин жолы". Позже 15 лет трудилась пресс-секретарём в управлении здравоохранения Кызылординской области. Она всегда отличалась оперативностью и умением находить интересных героев. Нуржамал Бектаевна несколько лет была ведущей программы про медицину на местном телевидении. Сейчас для неё в приоритете процветание родного аула. Женщина до сих пор помнит свой первый рабочий день на новом посту.

"Меня назначили на должность два с половиной года назад. Заместитель акима Кармакшинского района представил меня к коллективу, пожелал удачи и уехал. Я сидела в своём кабинете и знакомилась с текущими делами. В этот момент из коридора был слышен голос пожилого мужчины. Он жаловался на отсутствие проточной воды в огороде. Я сразу поехала в начало канала и выяснила причину. Помню, как до ночи решали проблему с рисоводами и бахчеводами. Я признаю, что некоторые вопросы, касающиеся сельскохозяйства, для меня незнакомы. Однако, каждый день общаясь со специалистами, я стала лучше разбираться в этой сфере. Сейчас я улучшила свои знания. Стала хорошо разбираться в сортах риса и видах удобрении", — делится аким.

После назначения на новую должность Нуржамал Турсынбаева впервую очередь уделила внимание проблемам озеленения села. Начала агитировать жителей на посадку фруктовых деревьев. Вместе с сельчанами занялась чисткой каналов и арыков. Благодаря этому за последние два года в Акжаре более 80 километров канала приведены в порядок. Это дало возможность жителям сажать бахчевые культуры и заниматься их продажей.

"В основном жители Акжара специализируются на выращивании риса. У нас в ауле работает четыре инвестора, в этом году площадь сева зерна была около четырёх тысяч гектаров. Крестьянские хозяйства обеспечивают сельчан работой и доходам. Радует, что труд рисоводов оправдался, урожай у нас богатый", — говорит наша героиня.

Сейчас в Акжаре активно развивается предпринимательство. Особенно аким аула пропагандирует семейный бизнес. Понятно, что это позволит улучшить социальное положение села в целом. На данный момент здесь работают магазины, общественная баня, салоны красоты, тойхана, швейный и хлебный цеха. Швейный цех "Ақжар" обеспечивает постоянной работой четырёх мастеров. Швеи принимают заказы на пошив спецодежды, постельных принадлежностей, приданное невесты и многое другое. У работников швейного цеха уже есть постоянные клиенты. С помощью социальных сетей они получают заказы из областного центра и из других регионов Казахстана.

"Наш цех работает уже пятый год. Раньше мы работали в доме, заказов было не очень много. Нуржамал Бектаевна выделила нам помещение в здании акимата. Это позволило расширить дело. Она регулярно рекламирует наши товары, это помогает находить новых клиентов. Из-за сезона свадеб, у нас очень много работы. В будущем хотим стать участниками государственных программ", — говорит владелица швейнего цеха Нургуль Абишева.

Этот год стал для акжарских учеников особенным. Во время летних каникул в школе провели капитальный ремонт. Раньше протекала крыша, окна и двери давно устарели, пол был в плохом состоянии. Сейчас эти проблемы остались позади.

"Наша школа была построена более 40 лет назад, с того времени капитального ремонта ни разу не было. Наш аким способствовала решению этой проблемы. Сейчас здесь учатся более 300 школьников, они очень рады обновлению здания. Нуржамал Бектаевна сама лично контролировала работу подрядчиков. Благодаря этому ремонт проведён качественно", — отметил исполняющий обязанности директора №28 средней школы села Акжар Жаксыгали Арыкбаев.

Каждый рабочий день у Нуржамал Турсынбаевой насыщен. Она встречается с инвесторами, общается с жителями и разрабатывает новые проекты. Сейчас аким озадачена подготовкой сельчан к зиме. Она старается помочь малообеспеченным семьям и одиноким пожилым людям. Ведь их проблема не должна остаться без внимания.

"Когда я приехала в аул, здесь было 40 малообеспеченных семей. Я изучала ситуацию каждого, с помощью инвесторов трудоустроила десятки людей. В результате сейчас у нас только 16 семей, которые нуждаются в государственной поддержке. Я рада, что мой труд даёт конкретный результат. Аким — это не должность, он не управляет народом, а служит ему. Во время работы я придерживаюсь этого принципа. У меня очень много планов на будущее. В этом году были асфальтированы улицы, в следующем году начнётся строительство медицинской амбулатории. Главная моя цель — это улучшить состояние родного Акжара", — говорит Нуржамал Турсынбаева.

Фото Айнур Тулешовой