Своих Масков намерены воспитывать в Павлодаре

Фото: pavlodarnews.kz

Генеральный директор компании Kazdream Даурен Тулебаев рассказал о проекте "+1 Илон Маск", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На встрече акима области Абылкаира Скакова с IT-сообществом данный проект презентовал Даурен Тулебаев. По его словам, проект даст каждому возможность стать Илоном Маском. К сожалению, не во всех населенных пунктах есть предпосылки для этого.

"Понятно, техника есть в школах, но самое главное обучение – это самообучение. Пандемия показала, что 21 процент сельчан не имеет возможности самообучаться дома. По статистике, ежегодно компании со штатом 100 человек списывают 15-20 ноутбуков. Мы берем всю списанную технику, ремонтируем ее, доукомплектовываем и отдаем талантливым детям", - сказал он.

Участвовать в проекте можно также в роли волонтера по ремонту техники. По признанию Даурена Тулебаева, в свое время компания Kazdream была создана на "бэушных" компьютерах.

Но главной новостью стало открытие первой средней школы цифровых технологий в Павлодаре. По словам директора школы цифровых технологий "Skillset" Каната Кожахмета, в школе, которая будет обучать детей с 1 по 11 класс, можно получить не только аттестат о среднем образовании, но и опыт стажировок, возможность учиться в топовых вузах и работать в IT-сфере по окончании школы.

По задумке, обучение будет делиться по уровням сложности на 1-4, 5-6, 7-9 и 10-11 классы. На завершительном этапе будет вестить подготовка к поступлению в топовые казахстанские и зарубежные вузы.

Аким области поддержал инициативу и пообещал оказать всестороннее содействие реализации проекта.

"Мы поддерживаем. Мы также можем переговорить со спонсорами и меценатами, чтобы они помогли. Ведь сам Президент говорит необходимости создания комфортной школы. Это тоже будет комфортная школа в сфере digital", – подчеркнул Абылкаир Скаков.

Новая школа будет оборудована по последнему слову техники, комфорта и безопасности. Большинство учителей имеют опыт работы в НИШ, BINOM, РФМШ и других школах.