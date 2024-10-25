Своих кумиров назвали казахстанские топ-менеджеры

Топ-менеджеры казахстанских компаний на панельной дискуссии форума Kursiv Ecosystems Forum рассказали о своих кумирах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

CEO Kolesa Group Дмитрий Ботанов признался, что ему неловко, так как его кумир сидит с ним на одной сцене, имея в виду Михаила Ломтадзе. По его мнению, важно ценить работу людей, которые работают в команде харизматичного топ-менеджера.

"За каждым успешным бизнесменом, фронтменом компании всегда стоит огромная команда инженеров, дизайнеров, аналитиков. И во многом именно их заслуга в том, какой успешный бизнес или продукт получается. Роль первых руководителей – вдохновлять этих людей, принимать критически важные решения, когда никто кроме тебя их принять не может", – поделился Дмитрий Ботанов.

Country Manager inDrive в Казахстане Арай Бекембаев признался, что его вдохновляет основатель их компании Арсен Томский.

"Когда я устраивался в InDrive, то даже не думал, насколько он социально-ориентированный человек. Он заикается и для него это большая преграда, которую он пытается решать. И один из его личных стартапов направлен на то, чтобы помогать людям с речевыми проблемами. В компании есть блок inVision – это целый ряд социальных проектов, который направлен на решение несправедливости в самых различных сферах. В 2025 году Арсен планирует открыть университет в Казахстане, обучать студентов, у которых нет возможности получить грант где-то в другом месте, но они одарённые. Приходя в офис, мы настолько прониклись его личной культурой – отдавать обратно сообществу, что все следуем этой миссии", – рассказал Бекембаев о своём кумире.

Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин признался, что работая в разных сферах деятельности, он всегда выделял разных людей, которые его вдохновляют. Когда работал в "Казпочте", ему нравились создатель Alibaba Джек Ма и основатель Amazon Джефф Безос. Когда он занимал должность министра цифровизации, восхищался работой главы государства Касым-ЖомартаТокаева, отметив, что он – дипломат номер один, позволяющий развиваться цифровым экосистемам.

"Когда я пришёл работать в "Казахтелеком", то понял, что сейчас мне импонируют люди, работающие в госкомпании в 20-тысячном коллективе и не унывающие от бюрократии и монопольного положения. У нас есть монтёр Бахтияр, я вдохновлюсь его работой. Он в Instagram ведёт страницу, рассказывая, как меняет модемы. И до того, как я начал превращать это в большой проект, – замену модемов по всей стране, – он каждый день публиковал, что нужно сделать, чтобы интернет улучшился. По сути он взял на себя миссию чинить интернет, создал свою аудиторию, помогая людям улучшать услугу, не имея на это никаких ресурсов, никаких полномочий и ответственности. Конкретно сейчас он для меня пример. Каждый на своём месте может делать безупречно свою работу, хоть ты – уборщик туалета", – сказал Багдат Мусин.

Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов признался, что у него всегда была проблема с авторитетами и кумирами. Он упомянул Михаила Ломтадзе. Также он вдохновлялся Багдатом Мусиным, когда тот работал в министерстве цифровизации, преодолевая сложности и находя компромиссы. Он также назвал основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона, который является одним из самых известных и успешных бизнесменов современности.

Брэнсон обладает способностью видеть возможности там, где другие видят препятствия. Свою первую компанию Virgin Records он основал ещё в подростковом возрасте. Бизнесмен активно поддерживает различные благотворительные и экологические инициативы.

"Меня вдохновила история, когда его тётя заложила дом, чтобы он мог инвестировать в свой звукозаписывающий бизнес. Илон Маск, кажется, живёт свою лучшую жизнь с точки зрения своей смелости менять мир (смеётся). Я постоянно черпаю вдохновение в своих сотрудниках, которые гораздо лучше меня разбираются в тех или иных вещах, особенно, когда я прихожу в какую-то новую отрасль. Я получаю больше всего удовольствия от того, что мои коллеги объясняют мне что-то, я задаю им много вопросов и чему-то учусь, и потом мы вместе "штормим", – признался Турлов.

Сам глава Kaspi Михаил Ломтадзе восхищается Стивом Джобсом, который мог объяснять сложный продукт на простом языке, и главой SpaceX Илоном Маском. Глава Kaspi уверен, что если не подведёт здоровье, Маск точно долетит до Марса. Он также восхищается своими сотрудниками, которые всё время креативят, и намного, по его мнению, умнее.

"Каждый раз, когда мы что-то обсуждаем, на мне очень ответственная задача – часто говорить "нет". Очень неприятно, потому что из 10 идей, которые мы обсуждаем, каждая идея безумно потрясающая", – отметил Ломтадзе.

Первый вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова призналась, что в последнее время она восхищается людьми с горящими глазами и любящими своё дело.