Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай отметил стремление к диалогу организации, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня СВМДА объединяет 28 государств-членов, отражающих всё многообразие Азии — языковое, культурное, религиозное и политическое. Несмотря на различия, стран региона объединяет стремление к диалогу, безопасности и совместному развитию на принципах суверенного равенства и инклюзивности, реализуемых через механизм консенсуса", - сказал Кайрат Сарыбай на Центрально-Азиатском медиафоруме.

По его словам, Центральная Азия играет ключевую роль в формировании общей архитектуры безопасности Азии, что обусловлено её географическим положением.

"Регион не только формирует актуальную повестку, но и предлагает эффективные форматы сотрудничества, которые становятся примером для других частей континента. Так, например, историческая встреча в Худжанде, на которой лидеры Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана определили точку стыка государственных границ, стала важным событием. Ей предшествовал непростой, но продуктивный процесс демаркации и делимитации между соседними государствами", - отметил спикер.

Ранее министр культуры и информации Аида Балаева, выступая на Центрально-азиатском медифоруме в Астане, сообщила о том, что страны Центральной Азии рассматривают возможность запуска совместного телеканала.

Также в Центральной Азии может появиться единая Академия журналистики.

На площадке форума собрались руководители медиасферы и ведущие эксперты из стран Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также из Азербайджана, Великобритании, Китая, Катара, России и других стран.

В течение двух дней участники медиафорума обсудят на панельных сессиях актуальные вопросы развития отрасли.