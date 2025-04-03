В Туркестанской области осужден гражданин за дачу заведомо ложных показаний, ставший участником судебного процесса по делам о хулиганстве и похищении человека. Этот случай привлек внимание правоохранительных органов и общественности, поскольку свидетель, выступавший в судебном разбирательстве, дважды исказил факты, пытаясь освободить подсудимого от наказания за особо тяжкие преступления.

Попытка свидетеля обмануть суд путем изменения показаний, данных на стадии досудебного расследования, стала серьезным нарушением закона. Установлено, что его действия были направлены на введение в заблуждение судебных органов с целью облегчения участи подсудимого.

Суд, рассмотрев материалы дела, вынес обвинительный приговор. 7 августа 2024 года подсудимый был признан виновным в совершении преступлений и приговорен к 12 годам лишения свободы. В свою очередь, суд вынес частное постановление о необходимости возбуждения уголовного дела в отношении свидетеля, чьи ложные показания могли серьезно повлиять на исход дела.

Государственный обвинитель на судебном процессе представил убедительные доказательства вины обвиняемого, что позволило суду вынести справедливое решение. В итоге свидетель был признан виновным по статье 420 УК РК (дача заведомо ложных показаний) и приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Однако приговор еще не вступил в законную силу, и возможно, что он будет обжалован.

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