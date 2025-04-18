На судебном заседании свидетельница Эльмира Нурбекова продолжила давать показания, рассказав о том, что происходило после драки у магазина, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В машине Mersedes были Эльмира, Дана, Нуркияс, Равиль, Абзал и еще двое парней.

По словам Нурбековой, в дороге кто-то кому-то звонил, велись непонятные разговоры. Были ли разговоры о драке, она не помнит.

"Мы где-то остановились. Нам сказали сидеть в машине, не выходить. Парни сами вышли, разговаривали о чём-то. После этого подъехал чёрный джип. Равиль сказал мне пересесть туда – мы пересели. Внутри сидели двое незнакомых мне парней", – рассказала Эльмира.

По её словам, она думала, что они едут домой, но вскоре последовала ещё одна остановка. Именно тогда, по словам свидетельницы, появились сотрудники полиции.