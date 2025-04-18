Свидетельница рассказала, что происходило после убийства Шерзата Полата
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На судебном заседании свидетельница Эльмира Нурбекова продолжила давать показания, рассказав о том, что происходило после драки у магазина, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В машине Mersedes были Эльмира, Дана, Нуркияс, Равиль, Абзал и еще двое парней.
По словам Нурбековой, в дороге кто-то кому-то звонил, велись непонятные разговоры. Были ли разговоры о драке, она не помнит.
"Мы где-то остановились. Нам сказали сидеть в машине, не выходить. Парни сами вышли, разговаривали о чём-то. После этого подъехал чёрный джип. Равиль сказал мне пересесть туда – мы пересели. Внутри сидели двое незнакомых мне парней", – рассказала Эльмира.
По её словам, она думала, что они едут домой, но вскоре последовала ещё одна остановка. Именно тогда, по словам свидетельницы, появились сотрудники полиции.
Ранее девушка рассказала, что она и подруга гуляли в кафе с подсудимыми перед нападением на Шерзата Полата. Потом она описала драку у магазина.
До показаний Эльмиры Нурбековой в суде выступил друг убитого Шерзата Полата. По его словам, в день трагедии он и еще трое друзей Шерзата пришли помочь в магазине.
Также сегодня в суде выступили бабушка, мама и отец Шерзата Полата.
Отец Шерзата рассказал, с чего начался конфликт. Также он объяснил, почему вытащил нож в тот день.
Мать поделилась новыми подробностями событий. По её словам, две девушки, которые находились на месте событий, не только не попытались остановить происходящее, но и мешали оказанию помощи.
Она также рассказала, что ей не дали помочь раненному сыну.
Бабушка Шерзата попросила суд о снисхождении к одному из обвиняемых.
Также она заявила, что группа, участвовавшая в трагических событиях, действовала с заранее подготовленным умыслом.
Кроме того, она со слезами на глазах сказала, что воспитывала Шерзата с малых лет и была ему как вторая мать. По её словам, внук не был агрессивным и не лез в драки.
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