  • 18 Апреля, 20:11
  • BAIGENEWS

Свидетельница рассказала, что происходило после убийства Шерзата Полата

Сегодня, 18:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот из видео Сегодня, 18:15
Сегодня, 18:15
172
Фото: скриншот из видео

На судебном заседании свидетельница Эльмира Нурбекова продолжила давать показания, рассказав о том, что происходило после драки у магазина, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В машине Mersedes были Эльмира, Дана, Нуркияс, Равиль, Абзал и еще двое парней.

По словам Нурбековой, в дороге кто-то кому-то звонил, велись непонятные разговоры. Были ли разговоры о драке, она не помнит.

"Мы где-то остановились. Нам сказали сидеть в машине, не выходить. Парни сами вышли, разговаривали о чём-то. После этого подъехал чёрный джип. Равиль сказал мне пересесть туда – мы пересели. Внутри сидели двое незнакомых мне парней", – рассказала Эльмира.

По её словам, она думала, что они едут домой, но вскоре последовала ещё одна остановка. Именно тогда, по словам свидетельницы, появились сотрудники полиции.

Ранее девушка рассказала, что она и подруга гуляли в кафе с подсудимыми перед нападением на Шерзата Полата. Потом она описала драку у магазина.

До показаний Эльмиры Нурбековой в суде выступил друг убитого Шерзата Полата. По его словам, в день трагедии он и еще трое друзей Шерзата пришли помочь в магазине.

Также сегодня в суде выступили бабушка, мама и отец Шерзата Полата. 

Отец Шерзата рассказал, с чего начался конфликт. Также он объяснил, почему вытащил нож в тот день.

Мать поделилась новыми подробностями событий. По её словам, две девушки, которые находились на месте событий, не только не попытались остановить происходящее, но и мешали оказанию помощи.

Она также рассказала, что ей не дали помочь раненному сыну.

Бабушка Шерзата попросила суд о снисхождении к одному из обвиняемых.

Также она заявила, что группа, участвовавшая в трагических событиях, действовала с заранее подготовленным умыслом.

Кроме того, она со слезами на глазах сказала, что воспитывала Шерзата с малых лет и была ему как вторая мать. По её словам, внук не был агрессивным и не лез в драки.

Самое читаемое

Наверх