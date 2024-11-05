  • 5 Ноября, 13:21
  • BAIGENEWS

Свежие продукты из четырех областей привезут фермеры в Астану

Сегодня, 13:02
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акимат г. Астаны Сегодня, 13:02
Сегодня, 13:02
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Фото: акимат г. Астаны

В Астане 9-10 ноября пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"Сельскохозяйственная ярмарка проходит в ТРЦ "Koktal" по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а. Ярмарка будет проходить каждые выходные с 10:00 до 22:00.

Посетители смогут приобрести свежие продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана — Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей", - говорится в сообщении городских властей.

Участники ярмарки представят следующую продукцию:

  • свежие овощи и фрукты;
  • мясо;
  • мучные и молочные продукты;
  • выпечку;
  • натуральные соки;
  • варенье, джемы и многое другое.

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