Свежие продукты из четырех областей привезут фермеры в Астану
Сегодня, 13:02
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Сегодня, 13:02Сегодня, 13:02
82Фото: акимат г. Астаны
В Астане 9-10 ноября пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
"Сельскохозяйственная ярмарка проходит в ТРЦ "Koktal" по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а. Ярмарка будет проходить каждые выходные с 10:00 до 22:00.
Посетители смогут приобрести свежие продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана — Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей", - говорится в сообщении городских властей.
Участники ярмарки представят следующую продукцию:
- свежие овощи и фрукты;
- мясо;
- мучные и молочные продукты;
- выпечку;
- натуральные соки;
- варенье, джемы и многое другое.
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