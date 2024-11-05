Свежие продукты из четырех областей привезут фермеры в Астану

В Астане 9-10 ноября пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"Сельскохозяйственная ярмарка проходит в ТРЦ "Koktal" по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а. Ярмарка будет проходить каждые выходные с 10:00 до 22:00.

Посетители смогут приобрести свежие продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана — Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей", - говорится в сообщении городских властей.