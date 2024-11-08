Свежие овощи, фрукты, мясо и соки привезут фермеры из 4-х областей в Астану

9-10 ноября в Астане продолжит свою работу городская сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в ТРЦ "Koktal" по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а. Ярмарка будет проходить каждые выходные с 10:00 до 22:00.