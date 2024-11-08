Свежие овощи, фрукты, мясо и соки привезут фермеры из 4-х областей в Астану
Сегодня, 13:18
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Сегодня, 13:18Сегодня, 13:18
136Фото: акимат г. Астаны
9-10 ноября в Астане продолжит свою работу городская сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в ТРЦ "Koktal" по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а. Ярмарка будет проходить каждые выходные с 10:00 до 22:00.
"Посетители смогут приобрести свежие продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана — Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей.
Участники ярмарки представят свежие овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое", - говорится в сообщении акимата.