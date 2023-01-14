"Свежая кровь". Что говорят о выборах в Сенат депутаты столичного маслихата

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Депутаты столичного маслихата высказались о выборах в Сенат Парламента. Что они думают и каковы их надежды, читайте в материале BaigeNews.kz.

"Надеюсь, любители критики в соцсетях перейдут в плоскость активного участия"

Владислав Сергеев назвал эти выборы одним из этапов серьёзных политических реформ, которые сейчас проходят в стране.

"Мы помним, как буквально недавно мы участвовали в конституционном референдуме. После этого мы приняли участие в президентских выборах и сейчас — в выборах в Сенат. Поэтому сказать, что именно это мероприятие очень значимое и несёт большой вклад, наверное, нельзя. Это один из этапов, который в целом позволит сильно демократизировать наше общество, привести новых людей в парламент и, как сказал Президент, в ближайшее время состоятся выборы в Мажилис, маслихаты", — отметил Владислав Сергеев.

Он считает, что именно предстоящие выборы станут знаковыми и дадут возможность многим активным общественным деятелям, лидерам общественного мнения принять участие и проявить свою гражданскую активность.

"Очень надеюсь, что любители критики в социальных сетях, Facebook перейдут в плоскость активного участия. Я всегда как депутат маслихата очень благодарен жителям, которые активно принимают участие. И благодаря им нам действительно много удаётся сделать. В течение двух лет своего депутства в маслихате хочу сказать, что очень много сдвинуто проблем, решено вопросов. И ярко видно, когда есть тандем общества, жителей и депутатов, это помогает улучшить город. И думаю, на уровне страны можно сделать то же самое. Конечно, хочется, чтобы все эти политические изменения дали хороший толчок для новых важных изменений в стране", — сказал депутат маслихата.

"Придёт свежая кровь"

Другой депутат — Талгат Кожахметов искренне верит в изменения в стране.

"Я думаю, всё будет хорошо. Самое главное — референдум провели. Теперь, всё что в референдуме определились, чего общество ждало, этого и достигло", — сказал он.

"Я считаю, что парламент станет сильнее. Как сказал Маулен Ашимбаев, новые люди придут, новая кровь, свежий взгляд. Это всегда хорошо. Несменяемость ни к чему хорошему никогда не приводила. Одна голова хорошо, а две-три — это всегда лучше. Плюрализм мнений, я думаю, придёт свежий взгляд, тем более, с учётом сегдняшней нестабильной ситуации. Я думаю, сегодня надо быть гибким, подстраиваться под все ситуации. Читаем же много хороших книг, про "чёрного лебедя" и все эти неожиданности. Нужно всегда быть к ним готовым. И нужны люди такие же, под стать ситуации, которые смогут гибко принимать решения. Поэтому, я думаю, всё будет хорошо. Я избирался по Сарыаркинскому району, микрорайон Коктал-1. Народ ждёт перемен, мы чувствуем, что всё будет потихоньку меняться только к лучшему", — сказал Талгат Кожахметов.

"От парламента люди хотят объективных и чётких действий"

Секретарь маслихата Ерлан Каналимов верит, что избранные от столицы депутыта будут вносить лепту в развитие Астаны и страны в целом.

"С учётом новых изменений, новых реалий. Мы делаем выбор, у каждого он свой. Надежда, вера, всегда присутствуют. Мы сегодня избираем сразу двух кандидатов. Я думаю, они будут помогать столице, жителям, решать вопросы, которые лежат на повестке дня у народа, которые имеют системный характер и не решаются годами. Такие вопросы у нас имеются", — сказал Ерлан Каналимов.

Он считает, будет полезным, если избранные депутаты помогут решить эти вопросы, находясь в стенах парламента.

"От парламента сегодня люди хотят объективных, правовых конкретных законов, чётких действий, которые защищают интересы, права и свободы граждан. Здесь у нас, в основном, народ всегда сравнивает жизненные периоды. И у каждого человека есть определённый период развития: есть кризисы, трудности. Я думаю, в данный момент от парламента хотят, чтобы помогали и реально принимали те законодательные акты, которые позволят улучшить благосостояние и качество жизни наших граждан", — сказал Ерлан Каналимов.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят выборы в Сенат Парламента РК. В избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов Всего по республике документы подавали более 130 претендентов. В список выборщиков по республике включено 3168 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Туркестанской области – 317 и Костанайской области – 263, наименьшее в городах Алматы – 38, Астана - 31, Шымкент - 30.