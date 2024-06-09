Светоотражающие ленты для домашнего скота раздадут фермерам в Жетысу

В Жетысуской области растёт число ДТП с участием домашнего скота: с начала года — 24 случая. Их может стать ещё больше, ведь увеличивается поток туристов, которые едут отдыхать на Алаколь и Балхаш. Дорожные полицейские усиливают меры безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Животноводческое хозяйство, в котором работает Тимур Фатихов, расположено в 200 метрах от автомагистрали "Алматы — Усть-Каменогорск". Такая близость к проезжей части чревата последствиями, говорят специалисты. Поэтому домашний скот рекомендуют снабдить светоотражающими лентами.

"Очень удобно, главное — безопасно. В условиях плохой видимости водитель и пассажиры могут вовремя заметить животных, отреагировать и избежать столкновения на дороге", — рассказал работник крестьянского хозяйства Тимур Фатихов.

Специалисты намерены раздать местным фермерам почти 200 таких лент и провести с ними разъяснительную работу. Чтобы снизить риски, также установили защитные ограждения на участке трассы "Алматы — Усть-Каменогорск".

"Вдоль трассы "Алматы — Усть-Каменогорск" установили защитную сетку на протяжении 160 километров. Точнее, на участке от 267-го километра до 537-го. Сооружение позволит предотвратить выход животных на автодорогу", — отметил представитель дорожной компании Азамат Асылбаев.

Специалисты напоминают: владельцев могут привлечь к административной ответственности за оставление домашних животных без присмотра. С начала года штрафы уже выплатили более 800 человек.

"При выявлении факта нарушения правил выпаса домашних животных хозяев привлекают к ответственности по статье 408 Административного кодекса. По первой его части предусмотрен штраф — 3 МРП, по второй — при причинении ущерба имуществу физического лица — 10 МРП", — сказал начальник отдела УАП Департамента полиции Саят Сайлыбайулы.

С наступлением лета в регионе увеличился поток туристов, направляющихся на Алаколь и Балхаш. Чтобы снизить риски аварий, специалисты дорожных служб намерены обновить около 100 тысяч старых светоотражающих знаков на трассах области.