Светильник разбил голову ребенка во время тренировки в Костанайской области
В ДЮСШ Костанайского района травмирован ребёнок.
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13 мая в детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) Костанайского района на 6-летнего Арлана Исмагулова во время тренировки упал потолочный светильник. По словам матери, инцидент произошёл после того, как мяч, выбитый одним из детей, случайно задел плохо закреплённый плафон. В результате падения светильника мальчику рассекло голову — пострадавшему потребовалась медицинская помощь, передаёт BaigeNews.kz.
В детской областной больнице ребёнку наложили швы. Диагноз — ушибленная рана головы. Сейчас Арлан проходит амбулаторное лечение по месту прикрепления, сообщили в Управлении здравоохранения региона.
Получить комментарий директора спортшколы Дамира Ахтямова не удалось — он находится на выездных соревнованиях.
Семья пострадавшего требует установить виновных и ставит под вопрос безопасность спортивного учреждения.
Ранее в Атбасаре ребёнка накрыло настилом футбольного поля, сорванным ветром.
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