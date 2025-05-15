13 мая в детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) Костанайского района на 6-летнего Арлана Исмагулова во время тренировки упал потолочный светильник. По словам матери, инцидент произошёл после того, как мяч, выбитый одним из детей, случайно задел плохо закреплённый плафон. В результате падения светильника мальчику рассекло голову — пострадавшему потребовалась медицинская помощь, передаёт BaigeNews.kz.

В детской областной больнице ребёнку наложили швы. Диагноз — ушибленная рана головы. Сейчас Арлан проходит амбулаторное лечение по месту прикрепления, сообщили в Управлении здравоохранения региона.

Получить комментарий директора спортшколы Дамира Ахтямова не удалось — он находится на выездных соревнованиях.

Семья пострадавшего требует установить виновных и ставит под вопрос безопасность спортивного учреждения.

Ранее в Атбасаре ребёнка накрыло настилом футбольного поля, сорванным ветром.