Свет, вода и мусор: Решены ли главные проблемы Косшы с обретением статуса города?

27 июля исполняется три года с момента, как Косшы стал городом. Тогда у многих его жителей появилась надежда на то, что ситуация с водоснабжением, электроэнергией и вывозом мусора наконец-то наладится. Редакция BaigeNews.kz отправилась на улицы Косшы, чтобы узнать у людей, в какую сторону изменилась их жизнь?