  • 18 Июля, 11:05
  • BAIGENEWS

Свет, вода и мусор: Решены ли главные проблемы Косшы с обретением статуса города?

Сегодня, 10:29
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Асылхан Жуланов Сегодня, 10:29
Сегодня, 10:29
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Фото: Асылхан Жуланов

27 июля исполняется три года с момента, как Косшы стал городом. Тогда у многих его жителей появилась надежда на то, что ситуация с водоснабжением, электроэнергией и вывозом мусора наконец-то наладится. Редакция BaigeNews.kz отправилась на улицы Косшы, чтобы узнать у людей, в какую сторону изменилась их жизнь? 

 

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