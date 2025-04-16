  • 16 Апреля, 22:36
  • BAIGENEWS

Свет с лодки: Спасатели МЧС "протянули" электричество в затопленное село

Сотрудники МЧС и электрики сделали невозможное.

Сегодня, 21:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот Сегодня, 21:41
Сегодня, 21:41
127
Фото: скриншот

В селе Ягодное Акмолинской области паводок оставил людей без света. После разлива реки Колутон вода снесла две опоры ЛЭП. Электричество пропало, а подъехать к повреждённому участку было невозможно — всё вокруг затоплено. Но спасатели нашли выход из ситуации, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники МЧС Казахстана вместе с электриками сделали, казалось бы, невозможное — восстанавливали линии электропередач прямо с лодки, балансируя между проводами, водой и срочностью.

Сложные условия, нестандартный подход — и результат: в Ягодном снова горит свет. 

Самое читаемое

Наверх