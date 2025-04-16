В селе Ягодное Акмолинской области паводок оставил людей без света. После разлива реки Колутон вода снесла две опоры ЛЭП. Электричество пропало, а подъехать к повреждённому участку было невозможно — всё вокруг затоплено. Но спасатели нашли выход из ситуации, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники МЧС Казахстана вместе с электриками сделали, казалось бы, невозможное — восстанавливали линии электропередач прямо с лодки, балансируя между проводами, водой и срочностью.

Сложные условия, нестандартный подход — и результат: в Ягодном снова горит свет.