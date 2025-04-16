Свет с лодки: Спасатели МЧС "протянули" электричество в затопленное село
Сотрудники МЧС и электрики сделали невозможное.
Сегодня, 21:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:41Сегодня, 21:41
127Фото: скриншот
В селе Ягодное Акмолинской области паводок оставил людей без света. После разлива реки Колутон вода снесла две опоры ЛЭП. Электричество пропало, а подъехать к повреждённому участку было невозможно — всё вокруг затоплено. Но спасатели нашли выход из ситуации, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудники МЧС Казахстана вместе с электриками сделали, казалось бы, невозможное — восстанавливали линии электропередач прямо с лодки, балансируя между проводами, водой и срочностью.
Сложные условия, нестандартный подход — и результат: в Ягодном снова горит свет.
Самое читаемое
- Астана повысила тарифы на вывоз мусора: Что изменится для горожан
- Вечер Димаша: бельгийское радио посвятит спецэфир казахстанскому артисту
- Решение обойдётся нам в годовую прибыль - Тимур Турлов о скандале с билетами на концерт Джей Ло
- Основателю канала "Синий кит" вынесли приговор
- Из Астаны - в Instagram Джей Ло: Казахстанские фанаты удивили селебрити