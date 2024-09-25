  • 26 Сентября, 00:21
  • BAIGENEWS

Сверхвысокие доходы начали получать туроператоры в Казахстане

Вчера, 23:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Вчера, 23:32
Вчера, 23:32
117
Фото: pixabay.com

В первом полугодии текущего года казахстанские туроператоры заработали 285,7 миллиарда тенге, что в номинальном выражении почти на 40% больше, чем за весь прошлый год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

 "К январю-июню 2023 года без поправки на инфляцию показатель и вовсе подпрыгнул в 3,2 раза. Само собой разумеется, что таким высоким по итогам обозначенного периода он еще не был", - сообщает Бюро.

По его данным, обычно первая половина года приносит туроператорам куда меньше денег, чем вторая. В этом смысле "текущие сверхвысокие доходы" удивляют еще сильнее.

"Что стало причиной бурного роста, ответить сложно. Единственное, на что можно было бы "согрешить", - несопоставимость данных, которые официальная статистика получает по итогам выборочного обследования малых предприятий. Но тут все гладко – количество респондентов за последнее время особо не менялось", - прокомментировали ситуацию аналитики. 

Предполагается, что казахстанцы перестали жалеть денег на отдых.

 

Самое читаемое

Наверх