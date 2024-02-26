Размещение спасательных пунктов изменят на трассах Казахстана

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям №60 от 20 февраля 2024 года утверждена методика определения мест по размещению и передислокации трассовых пунктов в виде нормативного правового акта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

"Теперь при работе трассовых пунктов будут учитываться сведения об аварийно-опасных участках дорог международного и республиканского значения, местонахождение служб скорой медицинской помощи для исключения дублирования работы, наличие сотовой связи и другие, важные для экстренного реагирования сведения", - сообщили в прокуратуре.

Как отметили в надзорном органе, год назад прокуратуры обозначили перед правительством проблемы, вносившие негативный вклад в высокий уровень дорожной смертности. В частности, они указали на невозможность оказания своевременной медико-спасательной помощи по принципу "золотого часа" из-за нерациональной дислокации трассовых медико-спасательных пунктов.

По информации транспортной прокуратуры, на территории страны задействовано 40 трассовых пунктов, но некоторые из них расположены вблизи населённых пунктов, где уже есть больницы с соответствующим медицинским резервом. Прокуроры указали, что медпункты должны располагаться в отдаленных и особо опасных участках трасс.