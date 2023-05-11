Сведения о регистрации актов гражданского состояния будут корректировать

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В Казахстане изменились правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, передаёт BaigeNews.kz.

Так, срок регистрации брака сокращен с одного месяца до 15 дней с момента подачи заявления. Уточнено, что если один из супругов не может явиться в регистрирующий орган для государственной регистрации расторжения брака после повторной подачи заявления в тот же регистрирующий орган о расторжении брака, то расторгнуть брак можно в его отсутствие при наличии его нотариально удостоверенного согласия на расторжение брака (супружества).

Кроме того, поправками регламентирован процесс корректировки сведений о регистрации акта гражданского состояния.

Для актуализации (корректировки) сведений заинтересованному лицу нужно обратиться с заявлением в электронном виде с приложением подтверждающих документов.

Услугодатель производит сверку сведений, указанных в заявлении с данными акта гражданского состояния в течение одного рабочего дня. Если актовая запись имеется в ИС ЗАГС услугодатель проводит корректировку сведений.

Если актовой записи в ИС ЗАГС и в регистрирующем органе не имеется, то заявление направляется в территориальный орган юстиции для проверки по вторым экземплярам.

Проверка проводится в течение двух рабочих дней. При наличии записи в архиве территориального органа юстиции в течение двух рабочих дней запись акта гражданского состояния вносится в ИС ЗАГС.

После чего в течение одного рабочего дня регистрирующим органом актуализируются сведения в ИС ЗАГС. В случае отсутствия записи в архиве орган юстиции направляет в регистрирующий орган соответствующее письмо. Регистрирующий орган дает услугополучателю рекомендацию о подаче заявления о восстановлении записи акта гражданского состояния.

Приказ министра юстиции РК от 26 апреля 2023 года вводится в действие 21 мая 2023 года, за исключением отдельных пунктов, которые вводятся 1 июля 2023 года.