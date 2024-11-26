Сварщики и в космосе нужны – казахстанец о востребованности своей профессии

Бабочки, цветы и даже лотосы. О том, как из огня и металла могут "рождаться" насекомые и растения, сварщик с многолетним стажем работы Владимир Дуваев может не только рассказать, но и показать. Для некоторых профессия, связанная со сварочными работами, может показаться грубой и скучной. А вот для натуры творческой это возможность реализовать художественные идеи на железном полотне.

55-летний Владимир работает на предприятии "Казэлмаш", там производится ремонт и техническое обслуживание электродвигателей, генераторов и трансформаторов. Труд сложный, с утра до вечера в цеху, но несмотря на это работу свою Владимир Иванович любит. Подробнее о своей работе он рассказал корреспонденту BaigeNews.kz.

- Профессия газоэлектросварщика довольно тяжёлая. Почему вы выбрали именно это направление?

- Пришло время выпускаться из школы. Все мои одноклассники и я начали задумываться о профессии. Многие определились годами ранее и готовились к поступлению. Но тех, кто метался в сомнениях, всё же было больше. Я точно знал, что врачом мне не стать. И раньше в классы приходили представители различных учебных заведений, они рассказывали о профессиях, как поступить. И вот заходит к нам мужчина и начинает рассказывать, что в училище ждут ребят, которым интересна профессия сварщик, токарь, фрезеровщик. И возвращаясь домой, встретился по пути знакомый, который как раз был сварщиком. Он сразу сказал, что специальность довольно суровая, но попробуй вдруг получится. Вот и подал я документы в училище №31, отучился три года получил диплом и пошел работать. Хочу сказать, что у молодёжи нашего времени были в приоритете рабочие профессии.

- А первое рабочее место помните?

- Конечно! С 1985-го по 1986-й я учился. Со второго курса нам уже назначили практику и началась она на известном тогда в городе свинцовом заводе. Люди гордились тем, что обучались на предприятии-гиганте. Сварочные цеха, затем был котло-цех, кузнечный цех – во всех цехах проходил практику и учился у профессионалов этого дела. После того, как получил диплом, пошёл работать в котельную сварщиком. Варили теплотрассы, но так как я был "зелёный студент", давали несложные схемы и конструкции. Сварочная работа – очень ответственная и прежде чем доверить что-то важное, нас ответственно обучали. До сих пор помню своего наставника – человек дела, профессионал с большой буквы. Он проваривал теплотрассы, которые были под давлением, с горячей водой и паром. Только представьте, если такая рванёт! И я старался нахвататься опыта, чтобы в будущем быть хорошим представителем этой профессии. Удивительно, но моя специальность привела даже в закрытый Байконур! Кто бы мог подумать, что смогу исполнить мечту детства любого мальчишки и увидеть ракеты.

- Какой вклад вы вложили в город? Есть то, чем вы гордитесь?

- Когда работал в стройкомпании, строили дома в Шымкенте. Например, дома, где БАМ, полностью была обварка арматур, лестничных площадок. Затем нам дали объект, где кинотеатр "Казгурт". Сейчас его уже не существует, а вот наши дома стоят. И порой едешь в том районе, а наши постройки возвышаются. И приятно, ведь там продолжают жить люди. Сменилось в этих стенах наверняка несколько поколений, а наш труд продолжает жить. Когда внучка подрастёт, обязательно ей покажу работу, чтобы в памяти было.

- Что самое сложное в работе?

- Понимаю ребят, которые отучившись, не хотят связывать свою жизнь со сварочными работами и не идут по специальности. Всё сложно, если честно! И тяжёлый металл поднимаешь, и на улице много работаешь. А только представьте – в специальной одежде (роба) и в жару, и в холод. Спецовка сама по себе тяжёлая, чтобы не прожгли искры, а в ней в нашу шымкентскую жару стоять и сваривать металл... К слову, металл расплавленный может попасть на оголённые участки тела, а это сразу ожоги, поэтому без амуниции никак. На лицо нужно надевать специальную маску. Порой необходимо работать с потолочными швами, и развернуться негде, так называемые "операционные швы", вот они сложные. Ты несёшь ответственность за каждую конструкцию. Ошибок допускать нельзя, поэтому многие в будущем выбирают другую работу. Но поверьте, даже в век технологий эта специальность необходима в жизни современных людей. И пока роботы специалистов не заменили.

- Современные специалисты сильно отличаются от представителей советской школы?

- Такой практики, как у нас, к сожалению, у сегодняшних ребят нет. А ещё нам с первого занятия внушали про ответственность за каждый выполненный сварочный шов. Сейчас же я довольно часто наблюдаю, что молодые сварщики не подходят со всей долей серьёзности к работе. Вот он сделал и пошёл, а перепроверять их будто и не учат даже. Зачастую такой труд в лучшем случае требует переделки, в худшем – может привести к довольно печальным последствиям, из-за которых могут пострадать люди. В СССР мы проходили досконально всю технологию металла, обучались по электродам, разные виды сварки изучали. А ещё в нашем кабинете висел плакат с надписью: "Сварка и в космосе нужна!".

- Раз уж мы заговорили про космос, какую работы вы выполняли на Байконуре?

- Увы, в космос я не летал и части ракет не варил (смеётся). Мы проводили работы по водопроводным трубам, которые сгнили. И нам необходимо было провести работы как в котельной, так и в компрессорной, тянули мы это всё к заправочной ракетной станции. Меняли центральную трубу, тоже было ответственно. К тому же объект закрытый и допускали до работы не всех. Сейчас интересно вспоминать, как в детстве с мальчишками мечтали быть как Гагарин. Я на миллиметр к мечте оказался ближе, видел ракеты вживую. Даже помню, как ракеты с Самары доставлялись, их завозили в так называемый "МИГ" – это монтажно-инструментальный комплекс, там проводилась сборка. Посторонним вход туда был воспрещён, но я по работе заходил и видел всю специфику. Было интересно! Поэтому сварочные работы – это ещё и про любознательность.

- Во что можно превратить кусок металла?

- Во что угодно. Я делал ворота на заказ. Можно сделать обычные неинтересные, покрасить поярче и поставить. А можно превратить в огромную картину с резными ковками, на которых будут сидеть бабочки и птицы. Или создать многолепестковый цветок, а над ним будут парить стрекозы. И все в округе всегда смогут указать на ваш дом, да и вы с другим настроением заходите в родные стены, ведь с самого порога вас встречает красота. И всё это прочное, на века, ещё внукам и правнукам достанется. Я живу в частном секторе, и почти у каждого соседа ворота, которые сделал я с напарником. Идёшь по улице, уже и заказчика возможно в живых нет, а его идея так и стоит на страже, сохраняя домашний покой и уют. Многие ошибочно думают, что сварка – это не про творчество. Ещё как про творчество! Главное – любить своё дело. Нужно быть вовлечённым в дело, и вы сами удивитесь простору.

- В вашем доме есть продолжатели дела?

- У меня две дочери, в сварщики они, конечно, не пошли. Но у них довольно творческие профессии, поэтому обучать своему мастерству мне некого. Зато они с детства знают, про сложный и непростой труд, умеют ценить время и деньги. И с уважением относятся к рабочим специальностям! Никогда не задерут нос, увидев на улице человека в спецовке или грязной одежде. У меня же были случаи, когда возвращался с работы в робе, останавливали сотрудники полиции и просили документы. Видимо, думали, что бездомный. Люди могли косо смотреть, а каждому ведь не объяснишь, что с объекта возвращаешься и переодеться уже и сил нет, надо бы домой к семье.

- Ваша профессия довольно травмоопасная. Никогда не хотели бросить?

- Мой стаж прерывался, в 90-е годы после развала СССР приходилось работать, где придётся. Несмотря на всю травмоопасность, а это и ожоги глаз (было и не раз), и ожоги тела, и спину надрываешь, всякое случалось, я всё равно люблю свою профессию. Наверное, ещё и потому, что хорошо знаю и делаю свою работу, прям с душой. Да и ценность хороших кадров с годами лишь выше. Это, кажется, что возраст и никуда не возьмут. На самом деле, когда видят твой труд, и слышат, что ты умеешь, всегда приглашают на работу.

- Чтобы вы посоветовали будущим сварщикам?

- Учиться! Постоянно учиться, не бояться просить совета и подсказок у более опытных коллег. Железо тоже может вершить историю, а сварщики и в космосе нужны, как вы помните…