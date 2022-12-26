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Свалку медотходов обнаружили у вокзала "Нурлы Жол" в Астане Сегодня, 21:22
54
Сегодня, 21:22
54

Свалку медотходов обнаружили у вокзала "Нурлы Жол" в Астане

Несанкционированную свалку медицинских отходов обнаружили в районе вокзала "Нурлы жол" в Астане. Экологи выясняют, насколько опасны предметы, выброшенные в черте города, передаёт BaigeNews.kz.

"Сотрудники департамента экологии совместно с представителями департаментов полиции и санитарно-эпидемиологического контроля, выехали на место для исследования и проведения замеров по определению загрязняющих веществ. В ходе осмотра установлен примерный объём свалки - 50 кубометров", - сообщили в Минэкологии.

Следственно-оперативной группой департамента полиции зарегистрирован материал в ЕРДР.

О дальнейших мерах экологи обещают сообщить дополнительно.

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#отходы #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:22
54
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