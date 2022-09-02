Свалка перекрыла русло реки в Алматинской области

Фото: almaty.tv

Стихийная свалка, строительный мусор и прочие отходы на которую везут со всей округи, частично перекрыла русло реки в Алматинской области. Жители потребительского кооператива "Дружба" всерьёз обеспокоены последствиями ситуации для экологии и своего здоровья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Раньше на этом месте дети играли в футбол. А теперь возвышается мусорная гора, высотой больше десяти метров. Сюда сбрасывают отходы, которые разлагаются десятилетиями. Смрад стоит непередаваемый.

По словам жителей, грузовики, привозящие мусор, поднимают столько пыли, что она буквально накрывает их дома.

"Случился пожар, неделю дым здесь стоял. Гарь. Вонь на весь район. Это сейчас ещё тихо, как говорится, штиль, ветра нет. А когда мусор завозят, такая пыль стоит, накрывает весь жилой массив", - рассказал житель Казциковского сельского округа Александр Гонбин.

В местной администрации признаются, что не знают, когда смогут закрыть этот полигон, но сделать это все же собираются.

"Документы полностью проверим. Вызовем хозяев. Они уже получили предупреждение. Дальше последует штраф. Обещаем прекратить это", - сказала замакима Казциковского сельского округа Айсулу Италмасова.