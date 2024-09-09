Свадебные подарки пытался отсудить у жены житель Астаны

Мужчина в Астане подал иск о разделе имущества, утверждая, что на свадьбу его друзья и родственники подарили невесте 5 миллионов тенге, бриллиантовые украшения (серьги и кольцо), а также обручальное кольцо, стоимостью миллион тенге. При разводе муж посчитал, что супруга присвоила все эти деньги и драгоценности, передаёт BaigeNews.kz.

Ответчик иск не признала.

Суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, пришёл к выводу об отказе в заявленных требованиях.

"В ходе рассмотрения дела установлено, что факт получения подаренных пяти миллионов тенге документально не подтверждён, присвоение этих средств стороной ответчика не доказано. Что касается украшений, то они подарены невесте до свадьбы, поэтому являются её собственностью и следовательно, не подлежат разделу", - пояснили в суде.

Согласно статье 35 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" личной собственностью каждого из супругов являются: имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак (супружество); имущество, полученное супругами в период брака (супружества) в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам.