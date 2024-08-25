Свадьбу известного казахстанского боксёра обсуждают в Сети

Титулованный боксёр из Мангистауской области Бекзад Нурдаулетов сыграл свадьбу. Кадры с торжественного мероприятия публикуют местные паблики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Стало известно, что бывший молодёжный чемпион мира по версии WBO среди профессионалов Бекзад Нурдаулетов провел свадьбу в одном из местных ресторанов. Вторую половинку зовут Жадыра.

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Фото и видео с торжества разлетелись в Сети, хотя сам новоиспеченный супруг пока хранит молчание на своей странице в Instagram.

На свадьбе присутствовали известные спортсмены, включая двукратного серебряного призера Олимпийских игр Адильбека Ниязымбетова.

Напомним, Бекзад Нурдаулетов взял "золото" чемпионата мира по боксу в 2019 году. После победы ему вручили ключи от квартиры в Актау. В родном Жанаозене Бекзаду Нурдаулетову подарили автомобиль.