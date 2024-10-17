Сувенирными деньгами расплачивалась за косметику жительница Астаны

В Астане осудили женщину, использовавшую сувенирные купюры для покупки косметики, передаёт BaigeNews.kz.

Межрайонным судом по уголовным делам вынесен приговор в отношении М. по факту неоднократного мошенничества.

"М. приобрела товары в косметическом магазине, расположенном в Астане, предложив 20 тысяч тенге в виде сувенирной купюры и обманным путём присвоив себе сдачу. Затем аналогичным образом она обманула других потерпевших, причинив в итоге имущественный ущерб пяти потерпевшим на общую сумму 88 500 тенге", - сообщили в суде.

Подсудимая признала вину и попросила назначить лёгкое наказание, заявив, что в дальнейшем возместит ущерб.

Санкция части 3 статьи 190 УК предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок от трёх до семи лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

При назначении наказания суд учёл чистосердечное раскаяние подсудимой как смягчающее обстоятельство.

Приговором суда М. признана виновной и осуждена к трём годам ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.