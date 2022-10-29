Суточная заболеваемость СOVID-19 в Казахстане снова растёт

Фото: pixabay.com

В минувшие сутки коронавирусом заразились 45 человек.

Минздрав РК обновил данные о суточной заболеваемости СOVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 45 человек. Днём ранее речь шла о 34 заболевших. Между тем, в праздничные выходные суточная заболеваемость постепенно снижалась, а 26 октября был зафиксирован резкий спад — в этот день положительный результат ПЦР-теста получили всего семь жителей страны.

Всего, по состоянию на 29 октября, лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 794 человек, из них в стационарах находится 77 пациентов, на амбулаторном уровне – 717 пациентов. В тяжёлом состояниинаходится два пациента, четыре — в состоянии крайней степени тяжести и один пациент — на аппарате ИВЛ.