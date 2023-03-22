Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане снизилась вдвое

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Минздрав обновил данные о суточной заболеваемости коронавирусной инфекции в Казахстане. За минувшие сутки в стране положительный ПЦР-тест получили 34 казахстанца. Днём ранее речь шла о 70 заболевших, передаёт BaigeNews.kz.

Всего по состоянию на 22 марта, лечение от КВИ продолжают получать 1 772 человека: 140 из них находятся в стационарах и 1 632 лечатся дома, амбулаторно.

В тяжёлом состоянии находится пятеро пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – один пациент, и двое — на аппарате ИВЛ.