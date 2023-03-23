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pixabay Сегодня, 11:46
181
Сегодня, 11:46
181
Фото: pixabay

Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане продолжает снижаться

По последним данным Минздрава, в минувшие сутки коронавирусом заразились 23 казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее сообщалось, что число заболевших за сутки снизилось более, чем вдвое: с 70 до 34.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 23.03.2023 г.

На 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 795 человек, из них в стационарах находится 140 пациентов и 1 655 лечатся амбулаторно.

В тяжёлом состоянии находится пять пациентов, один —  в состоянии крайней степени тяжести, двое — на ИВЛ.

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Сегодня, 11:46
181
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