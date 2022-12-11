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  • Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане немного снизилась
deposit.com Сегодня, 11:01
182
Сегодня, 11:01
182
Фото: deposit.com

Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане немного снизилась

Минздрав обновил статистику по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, за сутки в стране заболели 180 человек, днём ранее речь шла о 218 заболевших и одном смертельном случае.

На 11 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 849 человек, из них 263 находятся в стационарах и 1 586 лечатся дома, амбулаторно.

В тяжелом состоянии остаются семеро пациентов, в состоянии крайней степени тяжести — 4 пациентa, трое — на аппарате ИВЛ.

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#коронавирус
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:01
182
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