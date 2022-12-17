Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане снизилась в выходные

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Минздрав РК обновил данные о суточной заболеваемости COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в минувшие сутки коронавирусом заразились 203 казахстанца. Днём ранее речь шла о 266 заболевших, а в пятницу сообщалось 279 заразившихся ковидом казахстанцах и одном смертельном случае.

На 16 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 175 человек, из них в стационарах находятся 328 пациентов и 1 847 пациентов лечатся дома под наблюдением врачей поликлиник.

В тяжёлом состоянии находятся 14 пациентов, один — в состоянии крайней степени тяжести и один пациент подключён к аппарату ИВЛ.