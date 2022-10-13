Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает расти

Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

За минувшие сутки, 12 октября, в Казахстане коронавирус лабораторно подтвердили у 58 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.

На 13 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 075 человек (–933+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 106 пациентов, на амбулаторном уровне – 969 пациентов.

По данным Минздрава, в тяжёлом состоянии четыре пациента, как крайнюю степень тяжести врачи оценивают состояние четырёх пациентов, на аппарате искусственной вентиляции лёгких находятся два казахстанца.

За время пандемии, с марта 2020 года, смертность от коронавируса и связанных с ним осложнений в Казахстане составила 19 052 случая.