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  • Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает расти
BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:43
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Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает расти

За минувшие сутки, 12 октября, в Казахстане коронавирус лабораторно подтвердили у 58 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.  

На 13 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 075 человек (–933+ и 142  КВИ-), из них в стационарах находятся 106 пациентов, на амбулаторном уровне – 969 пациентов. 

По данным Минздрава, в тяжёлом состоянии четыре пациента, как крайнюю степень тяжести врачи оценивают состояние четырёх пациентов, на аппарате искусственной вентиляции лёгких находятся два казахстанца.

За время пандемии, с марта 2020 года, смертность от коронавируса и связанных с ним осложнений в Казахстане составила 19 052 случая. 

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#статистика #коронавирус #Минздрав
Журналист
Сегодня, 08:43
394
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