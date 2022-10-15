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  • Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане выросла к выходным
omskpress.ru Сегодня, 09:56
237
Фото: omskpress.ru

Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане выросла к выходным

По данным Минздрава РК, за минувшие сутки в стране зафиксированы 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией,  передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 50 заболевших в сутки, а в минувший понедельник сообщалось о 28 заболевших.

В ведомтсве отмечают, что  по состоянию на 15 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать тысяча пациентов человек, из них в стационарах находится 107 человек и 893 лечатся дома – на амбулаторно.

В тяжелом состоянии находится 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4, 3 из них – на аппарате ИВЛ.

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#коронавирус
Сегодня, 09:56
237
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