Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане увеличилась

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В Казахстане за минувшие сутки зафиксировали 95 новых случаев заражения коронавирусом. Показатель увеличился более чем вдвое с начала недели (41). Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Комитета, за сутки свои больничные листы закрыли 90 человек. За всё время пандемии казахстанские врачи помогли 1 378 530 пациентам.

Лидируют по колиеству заражённых Астана (20), Карагандинская область (17), Акмолинская область (14), Костанайская область (11) и Алматы (10).

В 10 регионах страны число лабораторно подтверждённых КВИ не превышает пяти: в ЗКО и Актюбинской области - по четыре случая заражения, Павлодарской и Улытауской областях - по три заболевших, СКО, Жетысуской, Мангистауской областях - по два, в ВКО, Атырауской и Кызылординской областях - по одному, а в Шымкенте, Алматинской, Абайской, Жамбылской и Туркестанской областях не зафиксировано ни одного случая заражения КВИ.

Напомним, что накануне в стране за сутки выявили 89 новых случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в Казахстане подтверждено 1 393 468 случая КВИ.