Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает снижаться

Фото: pixabay.com

В Казахстане за прошедшие сутки отмечено 107 случаев коронавирусной инфекции, что на 7 случаев меньше, чем за предыдущий день, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Накануне сообщалось о 114 заразившихся COVID-19, а ещё днём ранее речь шла о 151.

Всего в стране за минувшие сутки подтверждено 1 393 106 случая, из них:

В Астане-17,

В Алматы-14,

В Шымкенте -2,

В Акмолинской области-10,

В Актюбинской области-5,

В Алматинской области-1,

В Жетысуской области-0,

В Атырауской области-0,

В Восточно-Казахстанской области-5,

В Абайской области-2,

В Жамбылской области-1,

В Западно-Казахстанской области-7,

В Карагандинской области-9,

В Улытауской области-3,

В Костанайской области-15,

В Кызылординской области-1,

В Мангистауской области-5,

В Павлодарской области-2,

В Северо-Казахстанской области-7,

В Туркестанской области-1.

Также сообщается, что за сутки в Казахстане 2260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.