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pixabay.com Вчера, 08:39
531
Фото: pixabay.com

Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает снижаться

В Казахстане за прошедшие сутки отмечено 107 случаев коронавирусной инфекции, что  на 7 случаев меньше, чем за предыдущий день, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Накануне сообщалось о 114 заразившихся COVID-19, а ещё днём ранее речь шла о 151

Всего в стране за минувшие сутки подтверждено 1 393 106 случая, из них: 

  • В Астане-17, 
  • В Алматы-14,
  • В Шымкенте -2,
  • В Акмолинской области-10,
  • В Актюбинской области-5,
  • В Алматинской области-1,
  • В Жетысуской области-0,
  • В Атырауской области-0,
  • В Восточно-Казахстанской области-5,
  • В Абайской области-2,
  • В Жамбылской области-1,
  • В Западно-Казахстанской области-7,
  • В Карагандинской области-9,
  • В Улытауской области-3,
  • В Костанайской области-15,
  • В Кызылординской области-1,
  • В Мангистауской области-5,
  • В Павлодарской области-2,
  • В Северо-Казахстанской области-7,
  • В Туркестанской области-1.

Также сообщается, что за сутки в Казахстане 2260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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#коронавирус #COVID-19
Журналист
Вчера, 08:39
531
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