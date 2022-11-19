Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает расти

Фото: Фото: iStock

По данным Министерства здравоохранения, в Казахстане за минувшие сутки коронавирусом заразились 94 человека, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 83 заболевших. А в минувший четверг сообщалось о 72 заразившихся КВИ в сутки.

По состоянию на 19 ноября лечение продолжают получать 786 человек, из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне — 674.

Семеро больных в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии крайней степени тяжести и двое на аппарате ИВЛ.