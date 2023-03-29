Суточная заболеваемость COVID-19 продолжает расти в Казахстане

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Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 103 казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.

На 29 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 713 человек, из них в стационарах находится – 168 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 545 пациентов.

В тяжёлом состоянии находятся четыре пациента, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента, на аппарате ИВЛ – три пациента.